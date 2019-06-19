Бросили в роддоме? Брухунова – совместный ребенок Петросяна и Степаненко

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К такому выводу пришли эксперты после изучения жизни семьи, их отношений и сопоставления фактов.

После того, как в жизни Степаненко и Петросяна появилась Татьяна Брухунова, брак юмористов «затрещал по швам».

Среди пользователей сети укрепилось мнение о том, что Татьяна – это молоденькая любовница Петросяна, которая «позарилась» на его состояние и решила разрушить брак, заняв место Степаненко. Однако у экспертов совершенно другое мнение на этот счет. Сопоставив все факты, они решили, что Брухунова – это совместный ребенок Петросяна и Степаненко, которого бросили в роддоме.

В это легко поверить, учитывая то, насколько похожа Татьяна на Елену Степаненко. А увидив фото юных лет Евгения Вагановича и вовсе становится не остается сомнений в их родстве.

Ведь если брать в учет то, что Елена всегда была заядлой карьеристкой, становится понятно, что тридцать лет назад ребенок вовсе не входил в ее планы. И вместо того, чтобы «гробить» свою молодость в окружении памперсов и пеленок, Елена просто оставила новорожденную дочурку в роддоме, по крайней мере именно так считают эксперты.

Если это действительно так, то почему Евгений не вступился за дочь, а позволил Елене так поступить? Знатоки не исключают того, что Елена просто соврала мужу, сказав, что девочка умерла при родах.

А спустя тридцать лет, когда Степаненко и думать об этом забыла, Татьяна свалилась, как «снег на голову». Тогда становится понятно, почему Елена так ненавидит девушку, а Евгений сразу же проникся к ней теплотой и отцовской заботой, практически сразу отписав Брухуновой две квартиры в центре Москвы

Также эксперты сошлись во мнении, что изначально Татьяна была негативно настроена по отношению к Елене, потому как именно она выступила виновницей произошедшего, стараясь как можно больше подпортить жизнь юмористке.

Также стоит отметить, что общие дети, официально зарегистрированные в браке, у супругов отсутствуют. А у Евгения Вагановича есть взрослая дочь от первого брака, с которой он практически не поддерживает отношения.

Эксперты считают, что Степаненко побоялась ответственности и огласки и именно поэтому поспешила подать на развод и «отвоевать» принадлежащую ей по праву долю имущества, пока «новоиспеченный» отец не переписал все имущество на объявившуюся дочь.