Тимур-обольститель: Сёстры Бузовы поссорились из-за делёжки Батрутдинова

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Об этом свидетельствуют слова очевидцев, не раз замечавших Тимура в компании Анны Бузовой во время отдыха в Таиланде.

Ссора, заставляющая сестёр Бузовых едва ли не ненавидеть и демонстративно игнорировать друг друга уже порядка полугода, породила множество слухов и домыслов о причинах столь серьёзного конфликта. Как полагали поклонники, причиной раздора могли стать деньги или звёздная болезнь старшей сестры. Однако, по свидетельствам очевидцев, руку к расколу в семье Бузовых приложил шоумен Тимур Батрутдинов.

О наличии романтических отношений между Ольгой и Тимуром поклонники подозревают уже давно, а сами артисты подливают масло в огонь, систематически появляясь вместе, дразня фанатов провокационными снимками и намекая на взаимную симпатию. Но, видимо, даже столь близкие отношения с Ольгой не помешали Тимуру-обольстителю приударить за младшей Бузовой, в компании которой он не раз был замечен в Таиланде.

Во время очередного отдыха на Пхукете резидент Comedy Club и ведущая скандальной телестройки «Дом-2», как известно, проводили много времени вместе и по обыкновению будоражили общественность недвусмысленными намёками. Однако, по словам очевидцев, в это же время артист проявлял особый интерес к её младшей сестре, которую не раз вызывался провожать, при этом оставляя Ольгу в одиночестве.

Вероятно, такое положение дел не устроило телеведущую, привыкшую получать всё внимание, поэтому, когда правда всё же вылезла наружу, она, по всей видимости,не стала скрывать ревности, устроила настоящую делёжку завидного холостяка и поссорилась с сестрой.

Стоит отметить, что отношения с вероятным виновником конфликта Ольга вновь наладила, но зарвавшаяся младшая сестра так и не заслужила прощения певицы.