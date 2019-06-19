Ботокс не спасает. Орлову приняли за маму Серябкиной

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Разница в возрасте между певицами 7 лет.

34-летняя экс участница группы Serebro – Ольга Серябкина, встретилась на съемочной площадке с коллегой - 41-летней певицей и телеведущей Ольгой Орловой. Обе девушки отчитались об этом событии в своих аккаунтах Инстаграма совместным фото.

На общем селфи певицы сидят рядом друг с другом. И несмотря на то, что Серябкина отметила в посте свою тезку, многие не узнали Орлову.

В Сети решили, что популярная в конце 1990-х – начале 2000-х гг. является мамой 34-летней Серябкиной. И это при том, что возрастная разница между артистками составляет всего 7 лет.

На родство девушек пользователей Сети натолкнуло внешнее сходство певиц. Вероятно, это случилось из-за фильтров и пресетов, которые использовались при обработке снимка. Однако даже это не помогло Орловой выглядеть моложе. Поклонники MOLLY (псевдоним Серябкиной) приняли ее коллегу не за сестру, а за маму.

«Оль, вы с мамой похожи чем то»; «Орлову тут красиво припудрили фильтрашкой))»; «с мамой»; «Твоя мама огонь», - писали в комментариях к фото Серябкиной и Орловой.

Поклонники MOLLY также отметили, что ботокс не спасает Орлову от старения. Ведь даже несмотря на небольшую разницу в возрасте и все процедуры по омоложению лица, которые делает Ольга, это не помогает ей скрывать возрастные изменения на фоне молодой Серябкиной.