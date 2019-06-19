Крид, ты адекватный? Булаткин опозорился новой песней с «тоннами» автотюна

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Уход из Black star сильно ударил по творчеству Егора.

Не так давно Крид отказался от продюсирования лейбла. Желания продолжить контракт с Тимати у него не возникло. Егор отвернуллся от своего покровителя в первую очередь из-за амбиций. Желание исполнять свои собственные песни взяло верх. Чудесным образом ему удалось сохранить свое имя, все треки и все клипы. Однако нельзя сказать, что самостоятельная продюсерская работа произвела на фанатов фурор.

Первый трек оказался что ни на есть провальным. Крид «залил» песню «тоннами» автотюна. На протяжении всей песни голос Булаткина звучит неестественно обработанным. В данном случае, поговорка: «Хорошего помаленьку» сюда не подходит. Егор, видимо, решил наложить все существующие эффекты сразу. Так и хочется спросить: «Крид, ты адекватный?». Нельзя не отметить, что стиль песни сильно отличается от всех предыдущих нереальной «долбежкой».

Однако Крид продолжает записываться в той же студии звукозаписи, где и Black star: «Alexdavia».

Таким образом можно сделать вывод, что уход из Black star заметно ударил по творчеству артиста. А так как опыта самостоятельно выпускать в свет треки у него мало, то он с треском опозорился новой песней перед своими фанатами.