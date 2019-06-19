Новая трагедия семьи Фриске - Шепелев довёл тёщу до ужасного состояния

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Зрители решили так, увидев внешность Ольги Владимировны. «Пожалейте маму Жанны. На неё смотреть больно!» - умоляют Дмитрия преданные фанаты.

15 июня 2019 года – ровно 4 года со дня смерти великой певицы Жанны Фриске. Новый выпуск программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ был посвящён памяти покойной артистки. В студию был приглашён отец – Владимир Фриске.

Отец Жанны рассказал о состоянии своей супруги, признался, что её состояние оставляет желать лучшего. Ольга всё ещё не может прийти в себя после смерти дочери, а подбивает её ссора с Дмитрием Шепелевым, которые не даёт видеться с внуком – Платоном.

Фанаты уверены, что Шепелев довёл тёщу до ужасного состояния, переживая за состояние Ольги. Боясь, что психологическое и физическое здоровье мамы Жанны может закончиться летальным исходом, что приведёт к новой трагедии семьи Фриске.

Дмитрий опубликовал новое видео в Instagram, где рассуждал на тему хейтеров, которые желают ему смерти. Его поклонники поддержали его, но всё ровно попытались обратить внимание на состояние его тёщи. Шепелев боится отдавать сына родителям Жанны из-за того, что они могут настроить ребёнка против него, ведь тоже самое они делают на телевидении.