Направление - отсталость? Бородина провела «курс» по моральной деградации

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Об этом говорит новый пост телеведущей. Она написала список из 17-и любимый турецких сериалов. «Как убить год или два, опускаясь до маразма…» - негодуют хейтеры.

Бородина в своем Instagram часто делится с фолловерами моментами своей жизни, раздавая советы и нарываясь на «хейт». Ее недавний пост не стал исключением.

Девушка рассказала о списке турецких сериалов, которые она смотрела. Он состоял из 17-и картин. Трудно представить, сколько же свободного времени есть у Бородиной - такой огромный список сериалов «осилит» не каждый. К слову, эти кинокартины не имеют славы «высокоинтеллектуальных», а наоборот – их приписывают к числу бессмысленных и поверхностных сериалов для деревенских дурочек. Этим замечательным списком Бородина провела «курс» по моральной деградации для всех желающих. Направление – отсталость?

Скорее всего, «успешная» Ксения имеет вагон и маленькую тележку свободного времени для деградации, чего не скажешь о ее подписчицах. «Хорошо, что написала, это очень полезно для жизни. Рубрика называется, как убить год или два и деградировать морально после просмотра этой турецкой ерунды», - не выдерживают фолловеры.