На блондиночек потянуло? Утяшева кардинально сменила стиль ради Воли

Сегодня, 22:30

Огоньки в глазах и еле скрываемая улыбка – комик явно оценил преображение жены.

Ляйсан Утяшева по национальности является наполовину башкиркой. Эти гены передались ей от матери, ведь отец звезды спорта имеет смешанные корни. Именно поэтому с рождения гимнастка ходила с темным цветом волос и в другой оттенок краситься не собиралась. Но недавно она опубликовала отрывки со съемок и поразила всех поклонников, ведь кардинально сменила стиль. Зачем она это сделала? Наиболее вероятная причина проста, потому что многие женщины стараются не ради себя, а ради приятной «картинки» в глазах мужчины. Судя по всему, на эти «жертвы» Утяшева пошла ради Воли.

На блондиночек потянуло? Похоже, комику разонравился естественный практически черный цвет волос жены, и ей пришлось изменить свою внешность на радость Воле. Никто отрицает, что в таком виде Ляйсан стала выглядеть еще привлекательнее. Муж также оценил изменения – ему не удалось скрыть радость в глазах и застенчивую улыбку, которую он так настырно прятал от камер.