«Дочь-камаз» в 17 лет, или как выглядит ребенок Володиной по мнению хейтеров

Сегодня, 10:30

Каши переела или кость широкая? Несовершеннолетняя Вика «нарвалась» на унижения в Сети.

Самый известный астролог России Василиса Володина уже много лет живет в счастливом браке с супругом и воспитывает несовершеннолетнюю дочь. В этом году Виктория оканчивает школу, поэтому звездная мать часто дает советы своим подписчикам на счет их детей, их взрослой жизни и отвечает на интересующие вопросы. Недавно она поделилась очередным снимком в социальной сети Instagram, правда, внешность ее дочери понравилась далеко не каждому подписчику.

Нашлись хейтеры, которые увидели в юной девушки недостатки и посмешили сообщить об этом матери в довольно грубой форме.

«Дочь-камаз», «громадная», «дочь-танк» – именно так выглядит ребенок Володиной в 17 лет по мнению хейтеров. Василиса не стала молча терпеть оскорбления своего единственного чада и вступилась за Викторию. Недоброжелателям не понравилось то, что девушка так легко подняла мать, да и в целом выглядит крупнее хрупкого астролога.

Замечания со стороны никак не отражаются на работе и жизни женщины, которая при любой удобной возможности пытается похвалить дочь.