Скоро развод - Асмус унизила Харламова в фильме с Петровым

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Трейлер на фильм «Текст» выдал «жаркие» подробности ее отношений на съемках.

Кристина Асмус опубликовала официальный трейлер фильма «Текст», который назвала одним из самых резонансных в этом году. «Дерзкий, смелый и честный», - актриса в восторге от своей новой работы, хотя сюжет картины давно «избит» российским кинематографом. Кристина ликует – актрисе впервые доверили дерзкий образ роковой красотки. Она счастлива сменить «шкуру» тихой и доброй «мышки» на амплуа элитной дамы, за тело и сердце которой сражаются основные герои, хотя этот образ и предвещает ей скоро развод. Причиной разрушения семьи с комиком Comedy Clab может стать то, с какой легкостью Асмус унизила Харламова в новом фильме с Александром Петровым.

Часть съемок происходила в Дубае, куда девушка неожиданно сбежала зимой с дочкой, бросив Гарика одного в Москве. Это могло задеть комика, который, похоже, «подсел на стопку» и ударился в «пьяное» караоке, намекая на депрессию - так считали фанаты. По возвращении Кристины супруги отдыхали порознь пытаясь публично задеть друг друга.

Возможно, причиной размолвки было то обстоятельство, что актриса умчала в другую страну с Сашей Петровым, с которым ее может связывать не только дружба. Молодой актер часто захаживал к «одинокой» Кристине и гулял с ней и дочкой, коллеги регулярно играют влюбленных на сцене и не исключено, что их постановочные романы переросли в реальные.

Трейлер это подтверждает - на съемочной площадке ее с Петровым связывали очень интимные сцены. Она даже бюст оголила на всю страну, хотя прослыла скромницей и всегда уважала свое тело. Асмус вполне могла изменять Харламову с Петровым, и только после расставания с ним как в театре так и в реальной жизни, видимо, воссоединилась с Харламовым. А сейчас она снова бьет по самооценке ГАрика и унижает его кадрами «без цензуры» и признаниями в том, какое удовольствие ей это принесло.