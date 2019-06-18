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Авиаперевозчик смерти. Киркоров мог погибнуть вместе с детьми из-за материнского «проклятия»

Сегодня, 21:30

Наговор Виктории Марковны, кажется, начинает сбываться через 25 лет после смерти звездной мамы.

Шокирующие новости сообщил аэропорт Домодедово, услугами перевозчиков которого пользовался сегодня Филипп Киркоров. Оказалась, что «поп-король» мог погибнуть вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином из-за «авиаперевозчиков смерти». Как известно, сегодня закончились все болгарские гастроли популярнейшего в России и Болгарии исполнителя. Киркоров вылетел на самолёте Варна-Москва, который должен был как раз приземлиться в подмосковном Домодедово.

По слухам, именно из-за материнского «проклятия» посадка певца прошла не настолько гладко, как должна была. Небольшое чрезвычайное происшествие могло спровоцировать масштабную авиакатастрофу, з которой шансов выбраться исполнителю было бы меньше. К счастью, всё закончилось хорошо: при посадке самолёт не смогли мягко посадить и случился жёсткий удар шасси о взлётно-посадочную полосу. Капитан корабля решил пойти на второй круг и после этого самолёт удалось посадить, не провоцируя катастрофу.

Хотя, как раз таки, авиакатастрофа может стать исполнением 25-летнего материнского проклятие, которое до сих пор теплиться в памяти Филиппа. Виктория Марковна не желала свадьбы своего молодого сына с уже потрепавшейся Аллой Борисовной. Филипп не послушался, и через несколько дней после свадьбы Виктория Марковна скончалась, и, по слухам, оставила сыну наговор. Конечно, особо суеверные люди пытаются предупредить уход Филиппа, однако до сих пор неизвестно, когда проклятие исполнится. 

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