Была «Розочка» станет «Роз». Сябитова из-за депрессии решила стать мужчиной?

Сегодня, 10:00

Упругие бицепсы, строгие костюмы и короткая стрижка — ведущая кардинально меняет себя и свой стиль.

Соведущая Ларисы Гузеевой и Василисы Володиной в одном из самых «романтических» шоу «Первого канала» Роза Сябитова уже давно хочет «отвязаться» от прилипчивого образа меркантильной свахи, которая выдаёт невест проекта только за толстые кошельки, совсем не думая о чувствах. Депрессия, на которую неделю назад жаловалась в Instagram знаменитая сваха, видимо, настолько сильно ударила по самомнению Розы, что звезда решила стать мужчиной, не на шутку испугав такими «трансформациями» своих подписчиков в Сети.

Продолжавшаяся депрессия стала докучать Розе уже давно, ведь не зря кризис средних лет заставил сваху идти в спортзал и «таскать железо». Накачав внушительные бицепсы, которыми не каждый мужчина может похвастаться, Роза села на диету по «рецепту» Елены Малышевой, не менее известной докторши канала.

Сейчас Сябитова не только хвастается сброшенными шестью кило, но и поражает мужским видом в странном образе. Была «Розочка», а станет «Роз», по крайней мере то, что видят фанаты Сябитовой говорит о странно решении звезды. В последнем видео Роза предстала перед фанатами в голубом мужском костюме в клетку, собрав остаток волос в маленький пучок на затылке.

Образ натурального мужчины, только с тонкими бровями, не может оставить равнодушным. Очевидно, что депрессия пошла Розе не на пользу, ведь так не только до пластического хирурга, но и до гормональных таблеток не далеко.