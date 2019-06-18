Миссия - усидеть на двух стульях: Петросян не может выбрать между Степаненко и Брухуновой

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Похоже, сатирика устраивает положение «меж двух огней».

Известный юморист Евгений Петросян вновь приковал к себе внимание общественности. Причем сделал он это все тем же способом – разведением слухов и споров вокруг своей неопределенной ситуации со второй половинкой.

По всей видимости, Петросян просто не может выбрать между Степаненко и своей молодой любовницей Брухуновой, и его «миссия» – усидеть на двух стульях. А ведь буквально несколько дней назад после своего возвращения из отпуска в Дубае 73-летний юморист восторженно объявил: «Вернулся в родную гавань!». Одновременно с этим Петросян приехал к Степаненко с букетом цветов и бутылкой шампанского.

Судя по всему, Брухунова после этого закатила скандал сатирику, либо Евгений Вагановчи банально «вспомнил» про все «преимущества» нахождения рядом с молодой любовницей и резко поменял мнение. Так, в одном из своих постов в Instagram юмориста прямо «понесло» на ответы комментаторам, в частности по поводу его ухода от Елены Степаненко. Сатирик долго переговаривался с пользователями пока не объявил: «Фан-клуб Елены Степаненко не здесь! Вы ошиблись профилем!». Видимо, история с положением Петросяна «меж двух огней» еще долго не закончится.