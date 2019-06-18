неМужские «отношения» - Николай Басков намекнул на связь с Галкиным

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Николай перестал стыдится своей «любви» и может призывать «любовника» к разоблачению.

Споры об истинной ориентации «львиной» доли звезд российского шоу-бизнеса возникают довольно часто. Рейтинг самых загадочных личностей в любовном плане возглавляют Максим Галкин и Николай Басков.

Шоумен женат уже много лет на Алле Пугачевой, однако этот брак считают фиктивным не только из-за возраста Примадонны и странного поведения Максима, но и из-за длинного языка осведомленных коллег. Сексолог уличил Галкина в нетрадиционной ориентации, Алексей Панин о «мужской любви» Максима открыто заявил, а шоумен Стас Барецкий подтвердил все предположения.

Максим неоднократно провоцировал слухи о недружеской любви со многими коллегами своего пола, в частности с Николаем Басковым и Сергеем Дроботенко. И сегодня Басков намекнул на любовную связь с Галкиным. Похоже, друзей действительно связывают немужские отношения, о чем свидетельствует не только их провокационное поведение, загадочное стремление к уединению и ласкание причинных мест, но и трогательное послание певца Максиму на его 43-летие.

«Дорогой друг, неповторимый артист и супер мозг», - Николай рассыпался в лести «от всего сердца», пожелав своему «другу» всех благ, любви и исполнения мечт. При этом он опубликовал старое фото Максима, возможно, еще со времен «интимной» съемки Баскова и Галкина, когда они обнявшись сделали странное фото, а рука Коли странно блуждала за спиной Максима. Похоже, таким образом Николай решил намекнуть возможному возлюбленному о неугасших чувствах и желании возобновить связь.

Примечательно, что Баскова давно причисляют к сообществу радужных мужчин. Этому способствует отсутствие отношений с женщинами а также удивительное преображение артиста. Он подсел на пластику и косметику, увлекся использованием филлеров и подтяжкой лица, все чаще красуется на камеру и все больше повадками напоминает даму.