Спасает брак ребенком? Экс-солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос неожиданно забеременела

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Певица срочно решила родить мужу ребенка, с которым живет в браке уже почти пять лет.

32-летняя певица и экс-солистка музыкального коллектива «ВИА Гра» Санта Димопулос недавно призналась своим поклонникам, что ждет рождение своего второго ребенка. Стоит отметить, что такая новость стала для поклонников неожиданностью, поскольку в Instagram-микроблоге были, как оказалось, старые фото со стальным прессом. Именно по этой причине в Интернете и стали распространяться слухи о том, что Санта неожиданно забеременела, чтобы спасти свой уже третий брак ребенком. Напомним, что с 2015 года певица состоит в официальном браке с бизнесменом Игорем Кучеренко. До этого Димопулос выходила замуж за телеведущего Андрея Джеджулу, которому 10 лет назад родила сына Даниэля, и Владимира Самсоненко, с которым в браке прожила всего один год.

Ранее в Сети ходили слухи, что в семье Кучеренко и Димопулос не всё так гладко. Ведь если мужчина ради любовницы Санты оставил жену и троих детей, то теперь так же может оставить и певицу, которая не подарила ему общего наследника. Возможно, именно чтобы удержать мужа в семье знаменитая женщина все же решилась на второго ребенка. Известно, что Димопулос уже находится на 28-й неделе беременности, а потому родить должна в конце лета.