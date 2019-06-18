А сам давно так лечился? Петросян опозорился рекламой госмедицины

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Юморист расхваливает новую программу, что вызывает у фанатов недоумение.

Очевидно, что в этот раз «королю смеха» не до шуток: звезда «Кривого зеркала» предпочитает отмалчиваться после своих неудачных комплиментов в Instagram отечественным поликлиникам. А ведь ничто не предвещало бури! Петросян ещё раз намекнул в очередном stories о том, что регулярно заботится о собственном здоровье, предложив обследоваться и всем желающим россиянам. Только вот вопрос возникает справедливый: а сам давно ли так лечился?

Примерно также с сомнением интересуются подписчики, которые явно не понаслышке знакомы с состоянием дел в государственном здравоохранении, неудачной рекламой которого так опозорился юморист. И дело здесь, конечно, не в недостаточном финансировании на развитие госмедицины в регионах или непрофессионализме врачей. Петросян оказался в той ситуации, когда неосознанно продемонстрировал, что действительно далёк от того, какие сложности могут испытывать простые россияне в получении квалифицированной медицинской помощи.

А ведь люди прекрасно чувствуют, когда политики или яркие медийные персоны демонстрируют напускное участие и самовлюблённое безразличие. Вот и досталось Петросяну от возмущённых поклонников, которым явно приходилось «коротать время» в ожидании приёма к специалисту или часами дожидаться прибытия скорой на дом. Тут уж совсем становится не до смеха. И, тем более, в случае, когда в центре скандала оказался юморист.