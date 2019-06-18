Какая мать, такая и подруга - Барановская опозорила подругу в день рождения

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Ведущая, видимо, завидует тому, что Лаура обрела счастье в личной жизни.

Благодаря стремительно развивающейся карьере Юлия Барановская обрела множество знакомств в мире шоу-бизнеса. По стечению обстоятельств однажды она стала близко общаться с успешной бизнес-леди Лаурой Джугелией. Сегодня последняя отмечает свой день рождения, а потому телеведущая решила поздравить ее на личной странице в Instagram.

Так, она опубликовала целый ряд фотографий, на которых запечатлена вместе с именинницей. В комментариях к ним она написала, что ее подруга достигла успеха во всем: имеет прекрасного мужа и ребенка, семью, друзей, а также всегда может похвастаться достижениями в деле, которое развивает и которым зарабатывает на жизнь. В завершении Барановская пожелала ей «просто жить и наслаждаться».

Тем не менее, в конце концов оказалось, что таким постом она просто опозорила Джугелию в ее же праздник. «Ты везде одинакова, худа и красива, а я везде как гармошка», - написала последняя в ответ. Похоже, Юлия специально постаралась, чтобы на всех фото выглядеть лучше подруги, раз получилось именно так.

В последнее время в Сети часто говорят о том, что она не справляется с воспитанием детей. Судя по всему, какая Барановская мать, такая и подруга - не справляется ни с одной из этих ролей. Однако в какой-то степени понять причину ее возможной зависти нетрудно: разведенная ведущая «Мужского и женского» вынуждена всего добиваться сама, а Лаура всегда может найти поддержку у мужа.