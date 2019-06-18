«Волочковизм» головного мозга. Балерина устроила шоу из похода на маникюр

Сегодня, 22:00

Буквально все, что окружает знаменитость, по всей видимости, должно тешить ее эго.

Анастасия Волочкова уже мало кого может удивить тем, что о себе она очень высокого мнения. Тем не менее, насколько далеко она зашла в собственном самолюбии балерина не устает доказывать все новыми выходками. Даже из своего недавнего похода на маникюр она устроила настоящее шоу. На излишнюю скромность Волочкова, безусловно, никогда не жаловалась, но соответствующие поступки показывают, что буквально с каждым годом ситуация становится все хуже и хуже. Для рекламы салона красоты балерина устроила настоящее действие. Она принимала процедуры красоты под живой аккомпанемент, с букетом белых роз и шампанским. Волочкова не смогла не польстить самой себе, поэтому все наигранные почести она принимала с огромным восторгом.

Анастасии непонятно, что подобными выходками она отбивает у публики желание следить за ней. Помимо этого, тем самым хейтерам, против которых она «воюет» уже на протяжении нескольких лет, Волочкова дает все новые поводы для того, чтобы «подкалывать» ее за странное и вызывающее поведение. Саму же Анастасию роль фрика и объекта для насмешек, по всей видимости, вполне устраивает, потому что-либо для изменения своего статуса она делать отказывается.

Не зря в интервью Ксении Собчак она признавалась о том, что вокруг нее практически никого не осталось и даже родная дочь уже отворачивается от нее. По всей видимости, связано это все с тем же «волочковизмом» головного мозга, который и толкает балерину на театрализованные походы на маникюр, шпагаты во всех местах мира и прочее.