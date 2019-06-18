У Гном Гномыча конкурент? Дочь Навки «обскакала» сына Рудковской

Вчера, 23:00

Талант или же имя родителей Надежда получила первое место по фигурному катанию.

Известная российская фигуристка Татьяна Навка в своем профиле Instagram поделилась успехами 4-х летней дочери — Надежда победила в юношеских соревнованиях по фигурному катанию на коньках. Что, впрочем, не сильно удивительно, учитывая спортивную маму — двукратную чемпионку мира, трёхкратную чемпионку Европы, а также трёхкратную чемпионку России по фигурному катанию.

Судя по всему, у Гном Гномыча появился достойный конкурент. 4-х летняя малышка ведет активный образ жизни она не только мастерски катается на коньках, но и уверенно стоит на лыжах, и даже сноуборде. Также ходит на занятия гимнастикой, танцами и плаванием, а совсем недавно в список добавился еще и балет, которым девочка очень увлеклась.

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской старше Надежды всего на один год. Он серьезно увлечен фигурным катанием, по словам Плющенко, у Александра несколько профессиональных тренеров, которые уделяют много времени подготовке мальчика. Все же стоит отметить, что дочь Навки «обскакала» сына Рудковской — она свою первую победу заслуженно заработала в 4 года, а Александр первый раз победил в 5 лет на «Кубке Евгения Плющенко», что вызвало большой общественный резонанс.