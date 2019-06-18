Путину пришлось «подвинуться»! Бузова стала популярнее президента

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Певица похвасталась новым «абсолютным» рекордом.

Оля Бузова, как говорится, всегда найдет возможность похвалить саму себя. А тут и повод нашелся подходящий. Певица рассказала подписчикам, что запрос «Водица» с 4 июня в Google-поисковике назван сверхпопулярным. Это значит, что пользователи сети все это время активно искали информацию, связанную с ее песней. Наиболее «активными» стали следующие регионы: Алтайский край, Самарская и Челябинская области.

Ко всему вышесказанному Бузова добавила, что попала «в тренды Google сразу по нескольким запросам», и вот уже вторую неделю занимает первую позицию в поиске YouTube, опережая тем самым, самого президента Российской Федерации.

«Ольга начала обгонять президента - Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова - 58%, а Владимир Путин — 42%», - в заключение процитировала статистические данные Оля.

Похоже, Владимиру Владимировичу действительно пришлось «подвинуться» и уступить интернет-трон бывшей Тарасова. Самое сложное впереди - нужно смириться с тем фактом, что Бузова-певица стала популярнее. Вот только заслуженный ли это успех, или пользователям было интересно посмотреть, что именно в этом клипе Бузова позаимствовала у Дженифер Лопес.