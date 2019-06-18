Не гимнастка, а дипломат! Бородина определила профессию для старшей дочери

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Ведущая видит Марусю на государственной службе.

На днях экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина снова отвечала на вопросы подписчиков в stories на своем аккаунте в Instagram. В одном из таких минирепортажей Ксения призналась, что определила профессию для старшей дочери Маруси.

По словам Бородиной, она видит будущее девочки на государственной службе, в роли дипломата. Одновременно с этим, известно, что Маруся занимается художественной гимнастикой и даже очень успешно выступает на различных первенствах. Не так давно сама ведущая радовалась первому месту дочери на соревнованиях, отмечая, как долог был этот путь, и каких усилий стоила эта победа. Так что же теперь, не гимнастка, а дипломат?

Такое решение Ксения объяснила желанием дать выбор будущей профессии самому ребенку. Занятия гимнастикой, по ее словам, лишь временное хобби, которое научит ее дочь самодисциплине и трудолюбию. Судя по всему, Маруся сама изъявила желание стать дипломатом, хотя не исключено, что в силу возраста предпочтение ребенка может еще несколько раз поменяться.