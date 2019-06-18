Соскучился по любовнику? Рустам Солнцев шлет намеки Киркорову

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Юбка Филиппа взбудоражила звезду «Дом-2».

Экс-участник телестройки Рустам Солнцев довольно часто резко высказывается в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Свежая публикация шоумена заметно отличается от тех постов, в которых он критикует знаменитостей.

Солнцев обычно высказывает свое отношение к той или иной личности прямо, без каких-либо намеков, которые многие попросту могут не понять. Однако публикация, посвященная Филиппу Киркорову, имеет неоднозначный смысл. В своих stories Рустам опубликовал кадр с выступления короля эстрады. На снимке Филипп Бедросович запечатлен в довольно странном наряде. Юбка на артисте — первое, что бросается в глаза. «Не твоя вот и бесишься», — оставил шоумен подпись на кадре.

Что хотел сказать этим кадром и этой надписью Солнцев, даже трудно представить. Возможно, пост должен понять лишь тот, кому он адресован. Странно, что шоумен выбрал именно то фото, где Киркоров позирует в юбке. Выходит, Рустам попросту заинтересовался снимком, а точнее, его привлекла юбка Филиппа. Неужели соскучился по любовнику?

В сети давно ходят слухи о том, что Солнцев относится к представителям нетрадиционной ориентации. К слову, про Киркорова говорят то же самое. Исходя из этого, звезда «Дома-2» попросту шлет намеки Киркорову, публикуя самые вызывающие его фотографии. А неуместную к кадру подпись Руслан как будто оставил намеренно, дабы убедить публику в том, что это лишь очередной «подкол» в адрес Киркорова.