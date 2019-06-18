«Медсестричка» для Галкина? Блёданс намекнула на чувства к мужу Пугачевой

Вчера, 23:30

Эвелина давно «съедает» Максима взглядом, упорно скрывая одиночество.

Сегодня популярный юморист Максим Галкин отмечает 43-й день рождения. Многие знаменитые коллеги поздравили артиста с праздником, также не смогла остаться в стороне и телеведущая Эвелина Блёданс.

Она не только оставила поздравительный комментарий в микроблоге Галкина, но и опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, где поблагодарила шоумена за интеллигентный юмор. Эвелина периодически оставляет комментарии под постами Максима в микроблоге, и основываясь на ее словах под публикациями пародиста, очевидно, что она снова намекнула на чувства к мужу Пугачевой. Не исключено, что на протяжении долгого времени Галкин и Блёданс скрывают свои романтические отношения, боясь признаться из-за реакции общества и близкого окружения.

Максим и Эвелина знакомы уже много лет, они вместе принимали участие в проектах и концертах. Много раз в интервью «медсестричка» из «Маски-шоу» упоминала о теплых отношениях с Галкиным. Несмотря на скандал, который случился очень давно на съемках пилотного проекта «Территория Блёданс», они смогли остаться в дружеских отношениях. В эфире передачи приглашенный экстрасенс заявила, что у Галкина есть склонность к нетрадиционной сексуальной ориентации. Но теперь Бледанс снова намекнула на былые чувства. Как к такому отнесется Пугачева?