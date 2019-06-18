У мести нет чести! Брухунова отобрала у Петросяна Instagram

Сегодня, 15:23

Татьяна грубит фанатам от имени юмориста и не забывает «уколоть» Степаненко.

Последние фотографии в Instagram сатирика дают весьма весомые основания полагать, что публикует их не сам Петросян. Респектабельность и чувство стиля всегда отличало звезду «Кривого зеркала». Да и несмотря на молодую пассию рядом, возраст и положение всё же не позволяют фривольничать с поклонниками, выставляя себя на всеобщее обозрение заигравшимся «стилягой».

Получается, что обиженная постоянными поддёвками фанатов молодая любовница отобрала у Петросяна Instagram! И теперь ссорит сатирика с поклонниками в комментариях, нарочито защищая не совсем удачный образ «Короля смеха». У мести нет чести, как говорится среди людей.

Ведь тонкая изощрённая месть за такой игрой проглядывает отчётливо. Очевидно, что Петросян бы точно не стал выставлять публично фотографии в вызывающе ярко-синих носках на фоне гардероба в совершенно иной цветовой гамме. А пойти на такой шаг униженная модница может запросто, заранее очаровав потерявшего голову шоумена. И теперь отыгрывается в комментариях над мнением тех, кто справедливо укорял её за обольщение не так давно женатого сатирика.

А ведь эта провокационная фотосессия запросто может быть ещё и «камешком в огород» Степаненко. Известно, что расставание звёздной пары юмористов, проживших в браке более 30 лет, проходило далеко не совсем гладко. И теперь получавшая наконец своё Татьяна как бы намекает былой сопернице: теперь я здесь хозяйка в доме. И даже в Instagram!