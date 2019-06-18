Устал от сравнения! Батрутдинов отказался от романа с Бузовой из-за Тарасова

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«Ты все еще не отпустила свои прежние шрамы» - упрекнул Олю Тимур.

С того момента, как на YouTube появился первый выпуск шоу «Есть Вопросы» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым, его посмотрели почти 2,5 миллиона раз. Еще бы! Откровенные вопросы, и еще более откровенные ответы звезд буквально ошарашили публику. Не удивительно, что авторы канала решили продлить успех и опубликовали бонусный выпуск - «Бузова и Батрутдинов. Есть Вопросы. ВЫРЕЗАННОЕ».

Где-то на четвертой минуте видео Оля упрекает Тимура в том, что в 2018 году он был недостаточно «настойчивым» и не «начал ухаживать» за ней: «Мы не вместе потому, что ты тормозил все...Тебя что-то останавливало».

Батрутдинов, в свою очередь, робко заявил, что Бузова в тот момент его «немножечко напугала». Этим «чем-то», как выяснилось, были отношения с бывшим мужем певицы — Дмитрием Тарасовым. Комик назвал их «шрамами», которые до сих пор не дают Ольге покоя.

Ведущая признала, что зря по-дружески доверяла Тимуру личные переживания, ведь именно они и оттолкнули его от нее.

По-видимому, Батрутдинов отказался от романа с Бузовой из-за Тарасова, так как банально устал от сравнения, и от Олиных разговоров о бывшем, который, стоит напомнить, давно женился, и в новом браке у него подрастает дочь. Тогда как певица продолжает разыгрывать роль «брошенки», чем и отпугивает от себя ухажеров. Оля, давно пора забыть прошлое и двигаться дальше!