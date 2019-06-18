Совсем «шифер протек»? Панину может грозить статья за оскорбление чувств верующих

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От реального срока Панина на сегодняшний день ограничивает не так уж много.

Скандальный актер Алексей Панин после публикации уже ставшего знаменитым ролика с «ногой», не планирует униматься. Начав с оскорблений россиян, которые, по его мнению, абсолютно не образованы, он перешел на верующих людей. В своей последней публикации к очередной обнаженной фотографии он приложил комментарий, в котором рассуждает о природе Бога и предлагает всем возлюбить своих ближних. Из-за его поступка ему может грозить статья за оскорбление чувств верующих, ведь не каждый человек сможет спокойно пройти мимо подобных выходок Панина.

Так и хочется спросить, у Панина совсем «шифер потек»? О какой любви он говорит, учитывая то, что он чуть ли не пропагандирует мужеложство? По всей видимости, он совершенно упускает то, что православие не совсем одобряет однополые связи, в которых актер неоднократно признавался публично. Именно поэтому его посыл выглядит, как оскорбление чувств верующих. Если вспомнить, какой образ жизни предпочитает вести Панин, то это оскорбляет и обычных россиян. Но актер явно не из тех, кто задумывается над этим.

Последние несколько лет Панин только и известен, что своими экстравагантными выходками, регулярно выходящими за всевозможные рамки приличия. По итогу, из многообещающего актера он превратился в настоящего «шута», о котором вспоминают исключительно после его очередной «ноги» или чего-либо подобного. Жаль только, что сам Панин во всем обвиняет весь окружающий мир, но никак не хочет начинать изменения с себя.