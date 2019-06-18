В поисках новой «жертвы»? Серов открыл «охоту» на молодых певиц

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Скандал с Друзьяк не остановил певца в его желании флиртовать и заигрывать с девушками.

Похоже, что жизнь, давно уже немолодого Александра Серова, ничему его так и не научила. После громкого скандала с «изнасилованием» участницы «Дома 2» Дарьи Друзьяк исполнитель недолго держал себя в руках. А сейчас и вовсе открыл «охоту» на молодых певиц.

Так, юная исполнительница из Казани, Айсылу Габдинова опубликовала совместный снимок с Серовым, под которым поблагодарила певца за честь «петь на одном мероприятии», а в заключение многозначительно добавила:

«Он даже позвал меня заселфиться, Но я не поняла».

Певец продолжает вести активную концертную деятельность, где всегда может встретить фанаток, которые будут рады обществу кумира. Однако на этот раз он, видимо, сам решил проявить инициативу и предложил, так сказать, «заселфиться» молодому дарованию. В своем профиле Серов фото с Айсылу добавлять не стал, опасаясь критики и осуждения со стороны общественности. Тогда как девушка не упустила возможность похвастаться снимком со звездой.

Неужели Серов не устал наступать на те же грабли, неужели ему не надоело ходить к Малахову за новыми скандалами? Не прошло и года с окончания прошлого конфликта, как престарелый «мачо» вновь оказался в поисках новой «жертвы». Одно радует, что девушка, к ее же счастью, оказалась весьма скромной и дальше селфи, судя по всему, их отношения не зашли.