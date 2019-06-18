Семейным тут не место! ТНТ уволит «разбалованную» Бородину

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Ксения может лишиться должности ведущей на «Дом-2».

Ксения Бородина вот уже 15 лет является несменной ведущей популярного реалити-шоу «Дом-2». Фанаты попросту уже не представляют телестройку без Ксюши. Однако в последнее время телеведущая стала все реже появляться на «лобном» месте, что всерьез обеспокоило поклонников.

Фанаты неоднократно интересовались у Ксении через соцсеть Instagram по поводу того, почему она практически «исчезла» с эфиров «Дома-2». В недавней беседе, которую устроила в своем аккаунте Ксения, в очередной раз всплыл аналогичный вопрос. «Вы так редко на лобном, вас очень мало», — пишут фанаты. Стоит отметить, что Бородина не стала отрицать этого и лишь отметила, что она всегда находится на шоу «Бородина против Бузовой». Ранее на подобный вопрос подписчиков ведущая ответила практически также. Кроме того, Бородина пояснила поклонникам, что на Сейшелы в качестве ведущей она не ездит, так как семья не позволяет. Телеведущей попросту не нравится надолго бросать родных.

Выходит, Бородина не отрицает, что она стала реже появляться на «Доме-2». И, вероятно, все дело в семье, которой Ксения уделяет намного больше времени, нежели работе, которая постепенно отошла на второй план. Руководству канала это едва ли понравится, ведь рейтинги шоу могут резко упасть. Все это приведет к тому, что ТНТ попросту уволит «разбалованную» Бородину, а на ее место возьмут ту, которая не обременена детьми и мужем. Как говорится, семейным тут не место!

Вряд ли руководству понравится, что их ведущая отказывается от эфиров на «лобном» или на Сейшелах лишь потому, что у нее есть семья, которую она не хочет бросать. Ксения же, видимо, уже совсем устала от шоу или попросту «разбаловалась»: ведущая выбрала для себя более уютный вариант работы — шоу «Бородина против Бузовой», чтобы не перетруждаться и никуда далеко не уезжать из Москвы.