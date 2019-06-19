Услуга за услугу? Гузеева получила квартиру за «особую» помощь Собянину

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К этому привело расследование: Лариса, после приобретения жилища за «сущие копейки» буквально на каждом шагу расхваливала Сергея Семеновича, который таким образом мог отблагодарить актрису за содействие.

Стало известно, что Лариса Гузеева проживает в самом центре столицы на Садовнической набережной. Общая площадь квартиры, расположенной в элитном доме, составляет около 170 метров квадратных. По оценке экспертов, стоимость подобного жилья варьирует в пределах 70 – 90 млн. руб.

И вроде актриса, добившая славы с самой молодости, могла позволить себе подобную роскошь, учитывая то, что она является телеведущей шоу «Давай поженимся». Но даже с подобными доходами Лариса вряд ли могла позволить себе такую роскошь.

Садальский сообщил, что с квартирой Гузеевой помогло государство, а именно Сергей Семенович Собянин – российский политик и общественный деятель. Актер отметил, что многим представителям искусства страна из казны задолжала. В свое время тот же «Жестокий романс» принес бюджету больше миллиарда рублей, в то время как Лариса за сыгранную роль получила сущие копейки.

Но все-таки, остается вопрос, за какие такие заслуги Ларисе помогли с покупкой столь дорогостоящей жилплощади? Тогда получается, что политик подобным образом мог отплатить Ларисе услугой за услугу.

Вполне вероятно, что Гузеева получила квартиру за «особую» помощь Собянину, а именно за ярую поддержку Сергея Семеновича на последних выборах она получила элитную квартиру, площадь которой составляет 176 кв. метров за 1/10 от кадастровой стоимости. При этом рыночная стоимость квартиры составляет более 90 млн рублей.