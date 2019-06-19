Ласковый май уже не ласковый. Шатунов из-за алкоголя превратился в старика – сеть

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«Переборщил с бутылкой, теперь пожинает плоды», - заявляют злопыхатели.

Новое фото в профиле всеми любимого Юрия Шатунова изрядно напугало фанатов. 45-летний певец предстал перед поклонниками не в том образе, в котором его привыкли видеть. Молодой, симпатичный и веселый парень сменился угрюмым морщинистым дедом. Всему виной злоупотребление алкоголем, уверены подписчики.

В возрасте 45-и лет мужчины не выглядят так, как Юрий. Конечно, если они не «дружны» с бутылкой. Такое резкое старение можно списать лишь на алкоголь. Фолловеры решили, что Шатунов из-за злоупотребления высокоградусными напитками превратился в старика.

Всем известно, что алкоголь крайне отрицательно влияет на все аспекты жизни, в том числе на внешний вид и кожу. Судя по преждевременному старению Шатунова, он никогда не отказывал себе в горячительном.

Странно осознавать, что герои детства превращаются в престарелых алкоголиков, пишут пользователи сети. Ласковый май уже не такой ласковый. Юрия Шатунова все помнят как голосистого красивого мальчика, но реальность оказалась намного страшнее.