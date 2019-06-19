Появились новые доказательства романа Лободы и Линдеманна

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Вместе с началом отношений наряды Лободы начали копировать сценические костюмы Тилля. Ведь теперь у пары один общий семейный дизайнер одежды, утверждают эскперты.

В последнее время имена известной украинской певицы Светланы Лободы и вокалиста группы Rammstein употребляют в одном контексте. Все дело в том, что общественность считает, что именно Тилль Линдеманн является избранником Светланы и отцом ее младшей дочери, а в сети пользователи все чаще находят тому подтверждение.

Например, сейчас в сети появились новые доказательства романа Лободы и Линдемана, которые вычислили наблюдательные поклонники. На очередной премии МУЗ-ТВ Лобода появилась в необычном наряде, рукава которого были похожи на руки-базуки Кирилла Терешина. Судя по наряду изготовил его далеко не простой дизайнер, а сравнивая концертные костюмы Линдемана, многие пришли к тому, что именно его дизайнер воплотив такой наряд для исполнительницы, ведь на выступлениях немецкой группы Тилль выходил на сцену в штанах с подобной формой рукавов Лободы.

Также и эксперты в сфере моды решили высказаться на счет данных слухов и нашли тому подтверждения. По их мнению, дизайн и стиль нарядов Светланы и Тилля довольно однотипны, а вероятность того, что и изготавливал один профессионал, довольно высокая, ведь большинство концертных образов Лободы и Линдеманна сильно совпадают и сделать подобно может не каждый, потому пара обращается к одному и тому же дизайнеру.

Похоже, что у ребят он, как говорят в сети, семейный.

Кроме того, что про отношения двух знаменитостей начали говорить еще пару лет назад, не давая никаких официальных подтверждений, Светлана продолжает лить масло в огонь, намекая на любовные отношения с вокалистом, выставляя провокационные снимки, замалчивая и улыбаясь в ответ на вопросы поклонников и журналистов, а теперь и копируя стиль своего избранника.

В сети уже давненько не ждут никаких комментариев от Тилля и Лободы, ведь все достаточно предельно ясно. Звезды, если пересекаются, то буквально не отходят друг от друга, мило флиртуя и заигрывая, на его поцелуи и объятия певица отвечает взаимностью. Кто бы мог подумать, что немецкий вокалист будет с таким теплом относиться к Светлане и с такой нежностью смотреть на неё?

Однако пока это догадки, действительно ли Линдеманн и Светлана скрывают любовную связь неизвестно, а пока можно только предположить исходя из многих фактов, которые указывают именно на это.