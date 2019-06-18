Малышева, твой ход! Кадони начал рекламировать опасную для жизни диету

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Так утверждают возмущённые потребители. Рыба с червями, гречка с песком и ночная рвота - пользователи продукта Влада рассказали о своём опыте.

Многие звезды шоу-бизнеса зачастую прибегают к такому виду заработка, как реклама в личных аккаунтах соцсетей. Дать рекомендацию своим подписчикам решил и ведущий «Дома-2» Влад Кадони.

Маг рассказал, что уже неделю питается по специальной системе. Курьер привозит ему готовую продукцию на несколько дней, которая уже приготовлена и составлена с учетом потребностей Влада.

Телеведущий рассказал, что уже неделю тестирует такой способ питания, и находится от него в восторге.

Однако в Сети отметили, что Кадони пошел по пути теледоктора – Елены Малышевой, которая оскандалилась из-за своей программы диеты.

При заказе рациона можно выбрать одно из трех основных направлений: «хочу похудеть», «не хочу готовить», «хочу быть в форме». Но дело в том, что система питания, которую начал рекламировать Кадони оказалась опасной для жизни, судя по отзывам недовольных клиентов.

Люди, которые уже прибегали к услугам рекламируемой фирмы, утверждают, что качество предоставляемых услуг низкое. Одна из наиболее частотных жалоб: прокисшая и испорченная продукция.

«В завтраке среды, это был омлет, я обнаружил огромный чёрный волос, он был впаян внутрь омлета( фото прилагаю)»; «были 1 раз немытые помидоры в салате, еще 1 раз гречка с каким-то песком хрустела на зубах и 1 раз - гельминт в треске. Настоящий червяк»; «в первый же вечер стало плохо. Закрутило живот, после чего всю ночь рвало», - утверждают разочарованные потребители.

Теперь в Сети ждут ответной реакции Малышевой: «твой ход!», ожидая раскритикует ли она рекомендации Кадони.

Вероятно, сам ведущий «Дома-2» взялся за рекламу из-за трудностей с финансами. Ведь обычно за подобные посты-советы звезд спонсоры выплачивают медийной персоне так называемую зарплату.