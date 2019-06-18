У всех решила «соки высосать»? Брухунова «сбежала» от Петросяна к Серову

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Об этом сообщили инсайдеры. Девушка была замечена в московском ресторане с музыкантом.

Как известно, помощница Евгения Вагановича Татьяна в «одночасье» стала его любовницей, разрушив многолетний брак со Степаненко. Многие СМИ даже писали, что юморист подарил девушке несколько своих квартир. Но, видимо, их роману не суждено иметь счастливый конец. Брухунова «сбежала» от Петросяна к Серову, сообщают инсайдеры.

В Telegram-канале YOBAJUR недавно было опубликовано заявление от анонимного источника. Сообщается, что ранее Брухунова провела вечер в элитном ресторане вместе с музыкантом Александром Серовым. Неужели у всех решила «соки высосать»?

«Охотница за пенсией» уже много получила от юмориста – многочисленные подарки и квартиры. Следующей «жертвой» стал не менее богатый и слегка староватый музыкант. Это не удивительно, ведь Серов известен большим количеством молодых любовниц. Очередной, видимо, стала Татьяна Брухунова.

Скорее всего, после данной ситуации Петросян вернется к Степаненко. Что еще делать престарелому и одинокому мужчине? Фолловеры надеются, что женщина сможет простить предательство мужа и снова сойдется с ним.