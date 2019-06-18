Шишковаживи - Решетова подтвердила замужество с Тимати

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Жена Юнусова не смогла сохранить секрет и случайно проговорилась о своём новом статусе.

Модель Анастасия Решетова и музыкант Тимати состоят в отношениях около двух лет. Совсем недавно Настя призналась, что ждет от исполнителя ребенка. Поклонники долгое время спрашивали у пары, когда же наконец свадьба. Оказалось, что Решетова и Тимати уже женаты.

Недавно Анастасия подтвердила замужество с музыкантом. В Instagram-аккаунте Решетовой поклонники поинтересовались, живет ли модель вместе с Тимати. «А вы со своим мужем вместе жили бы?» – ответила девушка. Поклонники сразу набросились на Настю с вопросами. «А вы разве замужем?», «Вы с Тимати тайно поженились? Почему никто не знает?» – интересуются пользователи. Тут же появились фолловеры Шишковой, которые стали переживать, как данное событие скажется на ней. #Шишковаживи – такой хэштег ставят поклонники в своих социальных сетях. Впрочем, многие фанаты порадовались за Настю и поздравили ее с бракосочетанием.

Выглядит странным, что свадьба Юнусова и Решетовой оказалась незамеченной. Видимо, пара тщательно скрыла от поклонников торжественное событие. С другой стороны, это вполне объяснимо, ведь и отношения и беременность Насти пара подтверждала не сразу. Судя по всему, молодые люди придерживаются правила «Счастье любит тишину». Поэтому поклонникам остается только гадать, когда же Тимати и Решетова выложат трогательные свадебные снимки.