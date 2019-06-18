Кафе Бородиной потерпело фиаско – банкротство не за горами?

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«Ресторан и персонал просто атас!» - пишут фанаты Ксении в Instagram после посещения TeikaBoom – семейного центра ведущей.

Телеведущая Ксения Бородина заявила о том, что в конце июля планирует открывать второй семейный ресторан и Активити парк TeikaBoom, также ещё один в Казахстане, в городе Алматы.

Бородитна отметила в собственном детском центре день рождения сына от первого брака Курбана Омарова, старшей дочери Маруси и младшей Теоны. Потому ведущая ручается за качество обслуживания и планирует дальше развивать бизнес.

Однако не все пользователи радовались новости об открытии новых мест для детских мероприятий и семейного отдыха от Ксении. Ведущей посоветовали обратиться за помощью к тайным покупателям из-за халатности работников её кафе.

По словам одного из пользователей, в семейном ресторане Бородиной официанты и повара плохо работают. «Пофигизм и холодная еда», - написала фанатка Ксении.

Кто знает, возможно, что Ксения уже наняла тайных покупателей, либо же после жалоб фанатов сама решит разобраться. К тому же работоспособность её подчинённых напрямую сказывается на её имя, очерняя или осветляя.

Стоит добавить, что бизнес Курбана Омарова – супруга Бородиной – давно был аннулирован, он сам признавался, что не имеет места работы на данный момент. Скорее всего, бзнесмен сейчас занимается TeikaBoom, ведь Ксения сейчас больше занята личными проектами и съёмками, также и воспитанием детей.

Банкротство может ждать семью Бородиной не за горами, ведь первый бизнес Курбана уже накрылся «медным тазом». Нельзя отрицать, что и TeikaBoom ждёт такая же печальная судьба. Впрочем, имя Ксении пользуется спросом, и многие фанаты мечтают провести семейный отдых в её Активити центре.