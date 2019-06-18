Отдай контракт Лёве! Тимати дискриминирует L'One в ущерб себе

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Фолловеры исполнителя продолжают свои попытки «вправить мозги» нерадивому продюсеру. Они считают, что лейбл прекратит свое существование из-за «бунта» подчиненных.

Прошло уже несколько месяцев после громкого ухода L'One. Тимати напомнил ему, что все его песни, как и имя, по праву принадлежат лейблу из-за подписанного артистом контракта. В новом посте Горозия признается, что совершил ошибку и готов судиться с экс-работодателем. Гендиректор Black Star Павел Курьянов, в свою очередь, заявил, что Black Star вправе подать на музыканта в суд, если он нарушит прежние договоренности.

У себя в Instagram Горозия обратился к своим поклонникам с благодарностью им, а также семье, друзьям, коллегам, журналистам и просто неравнодушным людям, обеспокоенным его конфликтом с лейблом Black Star. Ведь несмотря на то, что закон явно на стороне Тимати, многие коллеги исполнителей встали именно на защиту Левана.

Большая часть исполнителей, фолловеры и обычные пользователи сети пыталась образумить Тимати, сказав, что он дискриминирует L'One в ущерб себе. Ведь все исполнители, у которых заканчивается контракт с лейблом в спешке пытаются покинуть его, однако тут же натыкаются на одни и те же препятствия. Все, наработанное непосильным трудом, а также сценический псевдоним Black Star оставляет себе, без права на обжалование.

Отдай контракт Леве! – именно эту фразу Тимати слышит сейчас чаще всего. Стоит отменить, что Левона поддержали и бывшие коллеги, включая тех, кто покинул знаменитый лейбл. Такие как Кристина Си и Егор Крид. Если Тимати и дальше продолжит вести себя подобным образом, он потеряет свой успех. Ведь даже если на смену знаменитым и раскрученным исполнителям придут новые, на их раскрутку понадобится немало времени, а одно название лейбла здесь не поможет.

Вполне вероятно, что нынешние участники Black Star могут поднять бунт просто из солидарности к ушедшим коллегам, видя несправедливость по отношению к ним и понимая, что их ожидает та же участь.

За последний год на Black Star появилось немало новых имен, но пока никому из свежих артистов не удалось хотя бы частично приблизиться к успехам тех же Левона, Крида или Мота. А Кристина Си, которая ушла с лейбла в прошлом году, сейчас пытается судиться с компаний и хочет вернуть себе свой псевдоним.