«Карлсон вернулся!» - Располневший Серов с «детской» стрижкой насмешил фанатов

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Лишь сила голоса спасла певца от позора на сцене.

Популярный певец Александр Серов вчера блеснул на сцене Four Seasons Hotel Moscow. Это место очень много значит для исполнителя, ведь месяц назад в стенах роскошного отеля он отвел под венец свою единственную дочь Мишель. Видимо, праздник прошел на славу не только для души, но и для желудка звезды. Судя по кадрам Александр прилично набрал в весе за последнее время, что в совокупности с неудачной «детской» стрижкой сделало его похожим на мультипликационного героя, отметили фанаты. «Карлсон вернулся!», — иронично прокомментировали внешний вид певца поклонники, которых насмешил располневший Серов на сцене.

На опубликованных кадрах Серов танцует в черном элегантном костюме, который эпично обтягивает тело звезды. Исполняя любимые песни и радуя зрителей он старался на славу да так, что волосы на его голове, похоже, промокли от пота — из-за неудачно получившейся «укладки» и без того смешной «хаос» на голове звезды смотрелся крайне нелепо. Однако Александр, не видя своего отражения, наслаждался работой и любовью зрителей, купаясь в овациях и получая удовольствие от пения.

Поклонники высоко оценили старания звезды и в комментариях вознесли его музыкальные способности. Не жалея лести истинные фанаты восхитились прирожденным талантом и великолепным голосом артиста отметив даже, что с его способностями необходимо не на сцене «скакать», а честь страны на «Евровидении» отстаивать. Также многие фанаты решили поддержать немолодого исполнителя в его борьбе за внешнюю красоту, и скромно восхвалили старания Серова к преображению, в том числе явно неудачную прическу и элегантность.