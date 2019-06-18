Гарик заберет дочь? Асмус пытается искупить вину за «пьяную» дружбу с мужчинами

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Променяла ребенка на друзей? Кристина может пожалеть о своих «похождениях».

Кристина Асмус никогда не отличалась странными выходками или вызывающим поведением, но в последнее время ее как будто подменили. Она стала проводить время компании знакомых мужского пола, не скрывает употребление алкоголя и принимает участие в весьма необычных фотосессиях. Видимо, смена ее поведения появилась не просто так, а причина кроится в семейных проблемах. Гарик все чаще стал пропадать на работе, а его юмор, мягко говоря, испортился хуже некуда. Теперь, кроме оскорблений и унижений, на его странице в социальной сети Instagram практически ничего другого нет.

Судя по всему, Асмус наконец-то осознала свои ошибки и неправильное поведение, ведь с Харламовым их сближает нечто общее — несовершеннолетняя дочь. Как сообщила актриса, 17 июня исполнилось 7 лет со дня заключения их брака. Она вспомнила о супруге и своеобразным образом пытается извиниться за «пьяную» дружбу с мужчинами. Получится ли у нее искупить вину или придется долго и нудно вымаливать прощение?

Не исключено, что резкий прилив нежности связан с ребенком. Возможно, она побоялась, что Гарик заберет дочь в случае разрыва. За время работы на ТВ он стал достаточно узнаваемой личностью и может похвастаться авторитетом в звездных кругах. Его влияния вполне хватит, что «усмирить» Кристину и лишить ее всего, даже самого дорогого.