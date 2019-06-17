Путину понравится? Тимати и Решетова решили дать ребенку гражданство США

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Отказ от патриотизма обошелся рэперу в 2 миллиона рублей.

Тимати и Анастасия Решетова решили дать своему ребенку гражданство США. По информации, роды состоятся не в России. Модель уже около 7 месяцев вынашивает наследника для рэпера, а недавно воспользовавшись законным декретным отпуском с женихом покинула страну. Инсайдеры сообщили, что влюбленные перебрались в Майами, где Решетова наконец «встретилась» с морем и уже обживает роскошные апартаменты. Настя выглядит очень счастливой и это не удивительно, ведь Тимур уже оплатил дорогие роды для возлюбленной по ее желанию.

Пакет услуг за 2 млн рублей включил сам процесс принятия род, сопровождение гинеколога на оставшийся срок, услуги педиатра, специальный курс для будущих мам по обучению грудному вскармливанию и VIP-палату в дорогой клинике, где видимо уже рожали Нюша и Вика Лопырева. Также «золотой» пакет услуг включает помощь в оформлении документов для предоставления новорожденному гражданства США.

Видимо именно последний пункт и привлек супругов, ведь если бы молодого папочку привлекало качество услуг, он отвез бы свою беременную возлюбленную в совершенно другом направлении, как это было с Алёной Шишковой. Вот только понравится ли Путину такое «предательство» от Юнусова?

В последнее время Тимур крепко сотрудничает с госаппаратом России. Глава Black Star вместе с Министерством Обороны РФ создал линию одежды и обмундирования под логотипом Black Star. Он находится в близких отношениях с Сергеем Шойгу и за руку здоровается с Владимиром Путиным. Однако вместо предполагаемой карьеры в Госдуме «предает» свою страну ради будущего ребенка, которому в день рождения преподнесет роскошный подарок — гражданство в США.

Не исключено, что воспользовавшись этой лазейкой он окончательно переедет в США с семьей, ведь не простив хитрый ход прежние «друзья» могут перекрыть ему все возможности в России. Многие звезды стараются сделать все, чтобы их дети имели гражданство в других странах. Такие мотивы остаются без объяснений. Мало кто признается, почему своеобразное «предательство» России кажется им таким заманчивым.