Привыкла к позорным вещам? Волочкова похвасталась победой в шоу «Король секонд-хенда»

Вчера, 23:00

Балерина, похоже, даже в обычной жизни покупает ношенные вещи.

Анастасия Волочкова уже давно официально завершила карьеру балерины. Тем не менее, из-за скандальной популярности этого имени ее продолжают приглашать на некоторые проекты. Так, накануне она стала главной героиней шоу «Король секонд-хенда», а немного позже похвасталась победой в нем на личной странице в Instagram.

Помимо этого, Волочкова сообщила, что среди ношенных вещей выбрала несколько, которые захотела забрать с собой. По ее словам, она собирается использовать их в спектакле «Балерина и клоун». Судя по всему, комбинезон и туфли так понравились ей, что она могла забрать их для личного использования.

Создается впечатление, что балерина просто привыкла к позорным вещам (потеряли первоначальный вид и не сидят по фигуре) из секонд-хенда, поэтому даже не заметила, как «спалилась», что носит их и в обычной жизни.