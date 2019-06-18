Дети вместо реквизита? Киркоров на отдыхе забыл про Мартина и Аллу-Викторию

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Певец почти не уделял детям внимания и только рассказывал о себе.

Накануне Филипп Киркоров объявил о новом шоу «Я+R» #ЦветНастроения», с которым уехал из Москвы в родную Болгарию. Вместе с собой певец взял детей, Мартина и Аллу-Викторию, чтобы в перерывах между выступлениями показать им родной город, Варну.

Несколько часов назад на личной странице в Instagram он показал видео, где была запечатлена их экскурсия на курорте «Албэна». Сначала отец перед камерой начал хвастаться, с какими профессиональными достижениями у него связаны воспоминания о месте, однако это, по всей видимости, не очень интересовало детей - по их виду можно было предположить, что им скучно. Больше веселья их ожидало на водных горках, однако там отец к ним не присоединился, только операторы продолжали их снимать.

Несколько раз Киркоров прокатился с Мартином и Аллой-Викторией на аттракционах, однако больше всего эмоций, по его же признанию, ему доставило не это, а посещение музея «Ретро-Мобиль» в Варне. Там он вспомнил о своей первой машине и о том, как на нее заработал.

Похоже, на отдыхе Филипп Киркоров совершенно забыл про детей. Можно сделать вывод, что их он берет с собой вместо реквизита на съемки, ведь его фанаты очень любят смотреть подобные видео, а это повышает статистику профиля, что дает дополнительные возможности к заработку.