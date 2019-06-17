«Спалилась» на пластике! Кети Топурия похвасталась новой внешностью

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Впалые щеки, «острые» скулы и другая форма носа — певица изменилась до неузнаваемости.

Вокалистка группы «А Студио» Кети Топурия предстала перед фанатами в Instagram буквально в новом обличии. На профессионально отредактированном фото, опубликованном девушкой у себя на странице, Кети с трудом можно узнать, особенно если сравнивать снимок со старыми фотографиями Топурии. Певица похвасталась новой внешностью, но была ли необходимость ее менять?

Топурия «спалилась» на пластике, потому как никакой информации по этому поводу о процедурах красоты не было. Певица пыталась скрыть изменения во внешности. Но на фото отчетливо заметен измененный контур лица, причем такие операции сами по себе довольно сильно меняют внешность человека. Очевидно, что Кети решила сделать акцент на своих скулах, которые благодаря хирургу или косметологу стали больше выделяться. Вместе с тем, в глаза бросаются неестественные для Топурии впалые щеки, девушка и так в прошлом сидела на диетах, теперь же результат еще больше контрастирует с былой внешностью.

Ранее Топурия уже «ложилась под нож» из-за большого, по мнению певицы, носа. Кроме того, певица «меняла» носовую перегородку якобы по причине затруднений при дыхании. Стоит отметить, что Кети никогда не стеснялась пластики и считала хирургическое вмешательство лишь приемлемой необходимостью для избавления от «изъянов». Видимо, положительные эмоции от первых операций сошли «на нет», а заявления о том, что девушка полностью довольна своей внешностью не стоят и «ломанного гроша».