Волков довел? Хилькевич оконфузилась на съемках «Королева секонд-хенда»

Сегодня, 19:30

С отвращением актриса едва выдержала запись эфира боясь дотрагиваться до вещей в магазине.

Анна Хилькевич после длительного перерыва возвращается на экраны. Сегодня актриса стала главной героиней развлекательного шоу «Королева секонд-хенда», однако забыв о профессионализме оконфузилась на съемках. Судя по Историям в микроблоге звезды, у нее не было никакого желания участвовать в проекте, ведь обстановка и сами вещи, которые необходимо было примерять, вызывали у нее лишь отвращение.

На одном из роликов незадолго до начала съемок видно, что случайно дотронувшись до вещей в тележке Анна не сумела побороть брезгливость и инстинктивно начала обтирать руки и дуть на них, будто пытаясь вытереть призрачную грязь, в которую «окунулась».

Даже во время записи эфира профессиональная актриса не смогла переступить через себя и примерить хотя бы одну из вещей - лишь кончиками пальцев гадливо держала босоножки и помогала примерять одежду своей напарнице, модели Елене Кулецкой, которая полностью погрузилась в съемочный процесс и с удовольствием и весельем начала надевать понравившиеся вещи высмеивая свои неудачные образы.

Очевидно, что Анна совершенно не была готова к съемкам и своими шутками пыталась «спасти» провальное участие. Она брезговала даже дотронуться до нарядов не говоря уже о примерке вещей, которые многие ее подписчики с удовольствием носят.

Не исключено, что финансовые трудности вынудили Анну согласиться на подобный эксперимент. Ранее звезда признавалась в больших проблемах в отношениях с мужем, однако им удалось найти общий язык и спасти брак - видимо, ненадолго. С недавних пор Хилькевич вновь пренебрегает общением с Артуром, не публикует совместные фото и нигде с ним не появляется. Не исключено, что именно Волков довел ее до ненавистной работы, ведь в порыве гнева мог бросить жену и детей без опеки и финансовой поддержки.