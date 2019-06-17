«Был нормальным человеком» — фанаты осудили ставшего фриком Джигурду

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Волочкова, Панин — актер «скатился» и растерял весь свой талант, уверенны в Сети.

Всем хорошо известно, что Никита Джигурда является одним из самых ярких и спорных героев шоу-бизнеса, который вызывает много эмоций. Несмотря на то, что экстравагантных историй и дерзких заявлений в его «послужном списке» огромное количество — талантливые артисты без труда вытеснили Никиту с пьедестала славы. Именно поэтому, «забытый» артист пытается всеми силами найти возможность пропиариться, раз за разом устраивая вызывающие выходки.

Однако, преданные поклонники чрезвычайно огорчены поведением артиста, они вспоминают, что на его счету есть качественные роли в кино и хорошие песни. По их мнению, артист увлекся ролью «неадекватного сумасшедшего» и растерял весь свой выдающийся талант. «Был нормальным человеком», «Был отличным актером. Оч хорошо пел. Ванька Кольцо в его исполнении просто шикарен», «Помню его первый альбом на кассетах в 87г. было что-то новое и интересное, а сейчас он уже не интересен и противен глупой пошлостью», «Соглашусь, актер он нормальный и певец (был). Но сгубил свой талант» — осудили фанаты ставшего фриком Джигурду.

Джигурда находится в теплых дружеских отношениях со склонной к конфликтам балериной Анастасией Волочковой, известно, что они иногда отдыхают и проводят время вместе. Также не является тайной, что Никита снялся в дебютном фильме скандально известного актера с мягко говоря сомнительной репутацией Алексея Панина, которого артист в своих публикациях называет «другом» и показывает приятельские отношения с ним. По мнению фанатов, Джигурда мог стать выдающимся артистом, но вместо этого попросту «скатился» до фрика и одиозной личности.