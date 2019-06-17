От «ноги» до инвалидной коляски! Панин в шаге от онкологии из-за своих пристрастий

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«Невинные шалости» актера лишь кажутся «невинными».

Новую порцию безнравственных развлечений Алексея Панина не обсуждает только ленивый. «Игры» актера с ногой неизвестной дамы шокировали интернет-общественность больше всего. Скандальный ролик, попавший в сеть, резко повысил популярность актера, о котором уже начали подзабывать. Однако такие «эксперименты» могут обернуться для Панина ужасными последствия в плане здоровья. От «ноги» до инвалидной коляски не очень уж и далеко!

Вероятно, перед тем, как пускаться в свои развлечения, актер не изучил вопрос по поводу того, какие могут быть последствия от проникновения инородных тел в заднюю часть тела. Недержание, геморрой, различные травмы, застрявшие предметы — лишь «цветочки» по сравнению с другими проблемами, которые поджидают любителей новых ощущений.

Одно из опасных последствий — растяжение и разрыв тканей кишечника. В таком случае без медицинской помощи, а точнее хирургического вмешательства, точно не обойтись. Кроме того, Панин, считают медики, легко может подхватить какую-нибудь инфекцию, в том числе венерическую. О последствиях подобных увлечений врачи неоднократно сообщали в тематических докладах и статьях. Риски велики, поэтому информация о проблемах подобного плана доступна в открытом доступе и в большом объеме. Но и это еще не самое страшное.

Подобные эксперименты провоцируют развитие анального рака. Актер в шаге от онкологии из-за своих причудливых пристрастий, ведь согласно исследовательским данным, данный вид рака в несколько раз чаще встречается у мужчин, которые занимаются тем, чем на видео занимался сам Панин. Учитывая тот факт, что в недавних «взрослых» видео Алексей «засветился» еще и в компании представителей противоположного пола, риск развития у актера опасного заболевания удвоился.