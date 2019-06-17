Жить будет! Бари Алибасова выписали из больницы

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Выздоравливающий продюсер возвращается в Казахстан.

Бари Алибасов наконец воссоединился с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной после драматической истории с неудачным применением трубоочистителя не по назначении. Его выписали из больницы! Частный самолёт вскоре перевезёт продюсера в родной Казахстан, сообщает СМИ PR-менеджер медийной персоны Вадим Горжанкин.

Продюсера очень тщательно оберегают от настойчивого ока журналистов. Как сообщает его сын, выписка из больницы «звёздного» отца проходила, практически, в формате секретной операции. Вокруг стояли камеры, папарацци дежурили на каждом углу. А самому Алибасову ещё необходимо периодически проходить обследование у специалистов. Химическая чистящая жидкость «Крот» весьма опасна для организма и последствия её случайного применения могут аукаться ещё давно. Но ясно одно: Бари жить будет!

И, по всей видимости, уйдёт из шоу-бизнеса. Переезд в Казахстан, явно не соответствующего амбициям гуру российского шоу-бизнеса, непрозрачно намекает об этом. Радует только то, что потерявшийся накануне во время пресс-конференции кот Алибасова, будет рядом с продюсером, который настолько не чает в нём души, что даже включил питомца в завещание. А мошенник, который вернул домашней распорядительнице похожее животное за «круглую» сумму, не рискнул связываться с влиятельным продюсером, признался в своём обмане и возвратил полученные деньги в качестве вознаграждения.