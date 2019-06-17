Лицо женского алкоголизма - Лена Миро публично назвала Волочкову алкозависимой

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«Глядя на отёкший пряник, сложно предположить, что эта женщина была красавицей», - написала блогер.

После неоднозначных выпадов в сторону Потапа и Насти Каменских скандальный блогер Лена Миро принялась за «старожилов» отечественного шоу-бизнеса. На этот раз в роли «подушки для битья» выступила Анастасия Волочкова. В своем последнем комментарии девушка публично назвала Волочкову алкозависимой. Вот так - в лоб! Не подбирая слов, и не стесняясь в выражениях!

«У Анастасии Волочковой было лицо когда-то красивым. Нет, ну серьёзно - было ведь?», - казалось бы, миролюбиво начала Лена.

Блогер заявила, что еще 15 лет назад Анастасия была «красавицей». При ее деньгах и популярности, она могла бы выглядеть, как «девочка» до сих пор. По мнению Миро, дело вовсе не в возрасте, а в пристрастии 43-летней артистки к алкоголю.

«Лицо Волочковой - это лицо женского алкоголизма», - категорично отрезала Елена под конец.

Остается гадать, жестоко оскорбила ли Миро балерину, или же привычно назвала вещи своими именами? На самом деле блогер часто грешит тем, что вешает «ярлыки», обсуждая в сети чужую личную жизнь. Хотя сама при этом скрывает свою лучше любого прожженного шпиона. Ясно одно, реакция Анастасии долго себя ждать не заставит.