Пропила здоровье? Диана «на донышке» Шурыгина отказывается рожать мужу наследников

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«Изнасилованная» звезда открыто заявила, что отказ от беременности она берет за пример для подражания.

Блогер Диана Шурыгина, известная благодаря своей историей об изнасиловании, вновь поразила общественность своим заявлением. На этот раз девушка нашла пример для себя в феминистических идеях и отказе от беременности. Об этом звезда мемов «на донышке» заявила в stories на своем аккаунте в Instagram, попутно рекламируя канал с подобными взглядами на жизнь.

Юная звезда интернета отказывается рожать мужу наследников. Неизвестно на самом ли деле это искреннее желание Шурыгиной или просто вынужденная необходимость. Неужели Диана пропила свое здоровье на «вписках» и боится рожать из-за риска возникновения осложнений? Возможно и то, что причиной отказа рожать детей от мужа для Шурыгиной стал инцидент с «изнасилованием». На фоне скандалов звезда находится «под прицелом» фанатов и СМИ, поэтому беременность станет еще одной темой для громких обсуждений.

Как бы там ни было, похоже, что в голове Дианы прочно засела мысль об образе «сильной независимой женщины». Шурыгина, находясь в браке, с горящими глазами хвалит одинокую девушку-блогера, которая, по словам Дианы, построила дом, зарабатываем миллионы и открыто заявляет о своих «постельных» предпочтениях. Крайне сомнительный кумир для любой женщины, но Шурыгину, судя по всему, к таким идеям толкают еще и многочисленные конфликты в ее семье.