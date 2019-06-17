Тимофей-искуситель. Бузова подогрела слухи о беременности от бывшего бойфренда

Сегодня, 17:00

Майорозики – так теперь называть парочку и возможное пополнение?

Недавно Ольга Бузова прилетела из Италии. Телезвезда ездила в солнечную Верону не просто так: там состоялась свадьба ее друзей, и Ольга оказалась в числе приглашенных гостей. Как ни странно, но «неожиданная» встреча с бывшим парнем Тимофеем Майоровым сделала ее отдых незабываемым и более веселым. Практически весь вечер певица не отходила от кавалера и прошлого, выложила огромное количество совместных фотографий и открыто назвала его идеальным мужчиной.

Праздник уже закончился, все разъехались по домам, но, видимо, для Бузовой это только начало истории. Она подогрела слухи о беременности от бывшего бойфренда, ведь на новых снимках в социальной сети Instagram ее заметно увеличенный живот может говорить только об одном.

Всегда стройная и подтянутая Бузова не могла так «разъесться» за несколько дней. Похоже, встречи с Тимофеем-искусителем начались намного раньше в России, а в Европе они встретились «чисто случайно». Совпадение или нет, но пару недель назад Ольга призналась, что наконец-то покончила с воздержанием и вновь начала строить личную жизнь. Все факты как специально складываются в одну версию – телеведущая не стала далеко ходить и все-таки определилась, вернувшись к «проверенному» молодому человеку.