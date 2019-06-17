Втянул ребенка в скандалы. Что будет с дочерью Панина после съемок в его фильме?

Сегодня, 14:00

Только 2 крайности ждут Анну: либо небывалый позор, либо громкая слава.

Многие знают Алексея Панина как актера нескольких российских фильмов и сериалов, а также как героя весьма «специфических» фильмов «для взрослых». Но недавно он решил попробовать себя в совершенно новом амплуа. Уже осенью на экраны РФ и СНГ выйдет фильм «Я вернусь», продюсером которого стал всем известный Алексей. Мало того, что он непосредственно будет руководить производством кинокартины, так и лично примет участие в съемках в качестве главного актера. Новый фильм будет автобиографическим и расскажет о различных этапах жизни скандальной персоны.

Кроме Панина, участие в съемках принимает Владимир Епифанцев и Никита Джигурда. Но это далеко не весь актерский состав. Оказывается, что Алексей втянул в многочисленные скандалы своего ребенка. Несовершеннолетняя Анна также исполнит свою роль.

Что будет с дочерью Панина после съемок в его фильме? С одной стороны, репутация отца может крайне негативно отразиться на Анне и ее дальнейшей карьере, если она всерьез задумается развиваться как актриса. С другой стороны, очень похвально, что Алексей все же не забывает о ребенке и помогает устроить будущую жизнь. Посмотрим, что выйдет из совместного творчества главных «фриков» страны, но ожидаемо, что количество зрителей в кинотеатрах будет «зашкаливать».