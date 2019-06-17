Рожденный ползать - летать не может! Собчак объяснила неприязнь народа к ней

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Светская львица намекнула на свое высокое положение.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак решила вновь податься в философские рассуждения на своей странице в Instagram. На этот раз телеведущая опубликовала пост, в котором, по всей видимости, попыталась объяснить свою отрицательную репутацию в обществе цитатой Фридриха Ницше. Выражение немецкого мыслителя гласит о том, что находящийся на высоте человек кажется ничтожным и мелким для того, кто летать не умеет.

На ум сразу приходит другая цитата из художественного произведения Максима Горького «Песня о соколе», автор писал: Рожденный ползать – летать не может. Похоже, Собчак решила объяснить неприязнь народа к ней банальным сравнением себя с соколом, а хейтеров – с ужами. На это указывает также и фото, которое Ксения подобрала к посту, снимок, к слову был сделан несколько недель назад во время поездки телеведущей в Узбекистан.

Разумеется, пользователи соцести сразу же выдвинули свои версии причин конфликта Собчак с народом. Так, звучали мнения о том, что Ксения и сама не особо симпатизирует простым людям. Один из подписчиков даже исправил цитату Ницше на, по его мнению, правильный вариант для Собчак: «Чем выше мы поднимаемся, тем ничтожнее нам кажутся те, кто остаются внизу».